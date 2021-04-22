О нас
Report Georgia
Аудио новости

В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект

В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект Выяснилось, что гаджет склонен к внезапному перегоранию материнской платы
ИКТ
22 апреля 2021 г. 16:44
В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект

Пользователи смартфонов китайского гиганта Xiaomi — Mi 11 — жалуются на внезапный выход из строя аппаратов.

Как передает Report, об этом пишет Gizmochina со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской социальной сети Weibo. Причина кроется в материнской плате устройства.

Выяснилось, что гаджет склонен к внезапному перегоранию материнской платы. Это фатальный дефект и он крайне редко встречается в современных смартфонах.

Столкнувшиеся с проблемой у Xiaomi Mi 11 пользователи подтверждают свои слова отчетами из сервисов.

Часть владельцев устройств поясняют, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры.

Дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888. Он оказался горячее, чем обещала компания-поставщик Qualcomm во время презентации процессора.

В самой компании Xiaomi пока не комментируют ситуацию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Назначен новый руководитель Aztelekom
Назначен новый руководитель Aztelekom
22 апреля 2021 г. 11:37
Генеральный директор Aztelecom освобожден от должности
Генеральный директор Aztelecom освобожден от должности
22 апреля 2021 г. 10:33
Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
21 апреля 2021 г. 20:00
Кибермошенники нанимают «белых хакеров» под видом компаний по безопасности
Кибермошенники нанимают «белых хакеров» под видом компаний по безопасности
21 апреля 2021 г. 14:13
Умная метка AirTags от Apple позволит находить вещи с помощью карт
Умная метка AirTags от Apple позволит находить вещи с помощью карт
20 апреля 2021 г. 21:26
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
20 апреля 2021 г. 18:36
Китай создал крупнейшую в мире Сеть со стандартом связи 5G
Китай создал крупнейшую в мире Сеть со стандартом связи 5G
20 апреля 2021 г. 17:59
Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus
Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus
20 апреля 2021 г. 13:35
Будущему iPhone 13 обещают резкий рост стоимости
Будущему iPhone 13 обещают резкий рост стоимости
20 апреля 2021 г. 13:04
Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках
Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках
20 апреля 2021 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi