В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект

Выяснилось, что гаджет склонен к внезапному перегоранию материнской платы

Пользователи смартфонов китайского гиганта Xiaomi — Mi 11 — жалуются на внезапный выход из строя аппаратов.

Как передает Report, об этом пишет Gizmochina со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской социальной сети Weibo. Причина кроется в материнской плате устройства.

Выяснилось, что гаджет склонен к внезапному перегоранию материнской платы. Это фатальный дефект и он крайне редко встречается в современных смартфонах.

Столкнувшиеся с проблемой у Xiaomi Mi 11 пользователи подтверждают свои слова отчетами из сервисов.

Часть владельцев устройств поясняют, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры.

Дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888. Он оказался горячее, чем обещала компания-поставщик Qualcomm во время презентации процессора.

В самой компании Xiaomi пока не комментируют ситуацию.