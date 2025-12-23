В сети AzStateNet выявлен 751 индикатор целенаправленных APT-кибератак

В сети AzStateNet за 11 месяцев года выявлен 751 индикатор специальных целенаправленных APT-кибератак.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель начальника главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на VII Саммите руководителей информационной безопасности государственных органов в Нахчыване.

По его словам, 38% (283) обнаруженных индикаторов были выявлены в результате внутренних расследований и мониторинга, а 62% (468) – по запросу госучреждений.

Мамедов отметил, что в указанном периоде в 11 государственных учреждениях НАР выявлено 17 случаев кибервмешательства и незамедлительно приняты меры для их устранения и минимизации возможных последствий.

Он подчеркнул, что количество попыток кибератак в государственных учреждениях Нахчыванской АР, не подключенных к сети AzStateNet, значительно выше. В этом отношении особенно важна интеграция государственных учреждений в единую инфраструктуру безопасности.