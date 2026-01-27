В Азербайджане в 2025 году сертификат "Стартап" получили 59 предпринимателей

В Азербайджане в 2025 году 125 субъектов микро- и малого предпринимательства обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) для получения сертификата "Стартап".

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Совет экспертов принял решение о выдаче сертификата "Стартап" 59 субъектам МСБ. Среди получивших сертификат предпринимателей 48 являются юридическими лицами, 11 - физическими лицами, из них 53 - микро- и 6 - малые предприниматели. 44 стартапа из Баку, а 15 - из регионов. 10 обладателей сертификатов - женщины-предприниматели. 4 проекта являются "зелеными" проектами.

Бизнес-субъекты, получившие сертификат "Стартап", работают в секторах производства и услуг, основные направления стартапов включают инновационные решения в сферах финансовых, образовательных и медицинских технологий, электронной коммерции и цифрового маркетинга, цифровых платежных систем и т.д.

В целом, с начала выдачи сертификатов "Стартап" в 2021 году до 1 января 2026 года в KOBİA поступило 493 заявки, из которых 247 получили сертификат "Стартап".