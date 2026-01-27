Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Азербайджане в 2025 году сертификат "Стартап" получили 59 предпринимателей

    Бизнес
    • 27 января, 2026
    • 13:01
    В Азербайджане в 2025 году сертификат Стартап получили 59 предпринимателей

    В Азербайджане в 2025 году 125 субъектов микро- и малого предпринимательства обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) для получения сертификата "Стартап".

    Об этом Report сообщили в KOBİA.

    Совет экспертов принял решение о выдаче сертификата "Стартап" 59 субъектам МСБ. Среди получивших сертификат предпринимателей 48 являются юридическими лицами, 11 - физическими лицами, из них 53 - микро- и 6 - малые предприниматели. 44 стартапа из Баку, а 15 - из регионов. 10 обладателей сертификатов - женщины-предприниматели. 4 проекта являются "зелеными" проектами.

    Бизнес-субъекты, получившие сертификат "Стартап", работают в секторах производства и услуг, основные направления стартапов включают инновационные решения в сферах финансовых, образовательных и медицинских технологий, электронной коммерции и цифрового маркетинга, цифровых платежных систем и т.д.

    В целом, с начала выдачи сертификатов "Стартап" в 2021 году до 1 января 2026 года в KOBİA поступило 493 заявки, из которых 247 получили сертификат "Стартап".

    KOBİA стартап сертификаты
    Ötən il 59 sahibkar innovativ layihələr üzrə vergi güzəştləri əldə edib

    Последние новости

    13:57

    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    13:47

    Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

    Другие страны
    13:31

    На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человек

    Другие страны
    13:30
    Фото

    Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:28

    В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%

    Туризм
    13:27

    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    В регионе
    13:27

    Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%

    Туризм
    13:26
    Фото

    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    Здоровье
    13:08

    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Другие страны
    Лента новостей