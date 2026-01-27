Доходы госбюджета Азербайджана от приватизации госимущества выросли на 24%

Поступления в государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества в 2025 году составили 135,3 млн манатов, что на 24,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам.

Поступления от приватизации превысили прогноз на 23%.

Согласно информации, за отчетный период проведено 58 аукционов по приватизации госимущества. Для участия в аукционах было подано 2 446 заявок. Через программное обеспечение "Электронный аукцион" осуществлено 149 онлайн-подключений. По выставленному на аукцион имуществу приняты 644 электронные заявки.

В течение года приватизированы 236 малых государственных предприятий и объектов, акции 8 открытых акционерных обществ, созданных в результате преобразования государственных предприятий, 208 земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены объекты, и 1160 транспортных средств.

В 2025 году в предприятия, приватизированные посредством инвестиционных конкурсов, вложено 18,8 млн манатов инвестиций, в госбюджет поступило 12,2 млн манатов, и на этих предприятиях создано 622 новых рабочих места.