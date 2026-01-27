Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Доходы госбюджета Азербайджана от приватизации госимущества выросли на 24%

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 13:00
    Доходы госбюджета Азербайджана от приватизации госимущества выросли на 24%

    Поступления в государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества в 2025 году составили 135,3 млн манатов, что на 24,2% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам.

    Поступления от приватизации превысили прогноз на 23%.

    Согласно информации, за отчетный период проведено 58 аукционов по приватизации госимущества. Для участия в аукционах было подано 2 446 заявок. Через программное обеспечение "Электронный аукцион" осуществлено 149 онлайн-подключений. По выставленному на аукцион имуществу приняты 644 электронные заявки.

    В течение года приватизированы 236 малых государственных предприятий и объектов, акции 8 открытых акционерных обществ, созданных в результате преобразования государственных предприятий, 208 земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены объекты, и 1160 транспортных средств.

    В 2025 году в предприятия, приватизированные посредством инвестиционных конкурсов, вложено 18,8 млн манатов инвестиций, в госбюджет поступило 12,2 млн манатов, и на этих предприятиях создано 622 новых рабочих места.

    Госслужбу по имущественным вопросам поступления в бюджет приватизация госимущества
    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 24 %-dən çox artıb

    Последние новости

    13:57

    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    13:47

    Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

    Другие страны
    13:31

    На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человек

    Другие страны
    13:30
    Фото

    Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:28

    В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%

    Туризм
    13:27

    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    В регионе
    13:27

    Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%

    Туризм
    13:26
    Фото

    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    Здоровье
    13:08

    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Другие страны
    Лента новостей