    В Нахчыване замерзло Арпачайское водохранилище

    Экология
    • 27 января, 2026
    • 12:50
    В Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана замерзло Арпачайское водохранилище, общая емкость которого составляет 150 млн кубометров.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, расположенное на территории села Гюмюшлю Шарурского района водохранилище играет важную роль в хозяйственном и питьевом водоснабжении Шарурского, Кенгерлинского и Садаракского районов НАР.

    Арпачайское водохранилище имеет стратегическое значение в управлении водными ресурсами региона.

