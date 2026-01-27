В Нахчыване замерзло Арпачайское водохранилище
Экология
- 27 января, 2026
- 12:50
В Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана замерзло Арпачайское водохранилище, общая емкость которого составляет 150 млн кубометров.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, расположенное на территории села Гюмюшлю Шарурского района водохранилище играет важную роль в хозяйственном и питьевом водоснабжении Шарурского, Кенгерлинского и Садаракского районов НАР.
Арпачайское водохранилище имеет стратегическое значение в управлении водными ресурсами региона.
