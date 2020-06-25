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В санкционный список Пентагона попала Huawei

В «санкционный» список Пентагона попала Huawei

Министерство обороны США представило список китайских компаний, в отношении которых могут быть введены санкции. 

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В список Пентагона вошли 20 крупных компаний, среди которых телекоммуникационные компании Huawei и Hikvision, а также телефонные операторы China Telecom и China Mobile.

Согласно заявлению ведомства, данные компании «находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая», что дает основание для наложения ограничительных мер.

Представитель оборонного ведомства отметил, что список был направлен на рассмотрение конгрессу США.

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