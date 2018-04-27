В России заблокированы IP-адреса "Вконтакте", "Яндекса", Twitter и Facebook - ДОПОЛНЕНО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" попали в реестр сайтов, которые запретила Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

Как сообщается, в списке также оказались IP-адреса Yahoo и Liveinternet. На сайте ведомства сообщается о блокировке адреса 87.240.129.133, который принадлежит "ВКонтакте". Также в перечне фигурируют 33 IP-адреса Google и адреса Microsoft (29), Amazon (14), по пять адресов "Яндекса" и Facebook, три адреса Twitter и один "Одноклассников".

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В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку IP-адресов соцсетей техническими причинами. Отметив, что в настоящее время адреса свободны от блокировки.