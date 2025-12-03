В работе ChatGPT произошли сбои
ИКТ
- 03 декабря, 2025
- 00:47
Сбой в работе чат-бота ChatGPT американской компанией OpenAI наблюдается в некоторых странах.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 2,3 тыс.). 62% пользователей отметили проблему в функционировании сайта, 32% зафиксировали перебои в работе самого ChatGPT, еще 6% испытывают трудности со входом в приложение.
Еще более 32 тыс. человек пожаловались на работу сервисов самой компании OpenAI.
Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Японии и других странах.
Последние новости
00:47
В работе ChatGPT произошли сбоиИКТ
00:19
Холанд быстрее всех забил 100 голов в Английской премьер-лигеФутбол
00:02
Джейхун Байрамов поздравил гамбийского коллегу с назначением на пост главы МИДВнешняя политика
23:57
Турция считает неприемлемыми нападения на суда в Черном мореВ регионе
23:44
Видео
Азербайджан представлен на военно-морских учениях в ТурцииАрмия
23:44
Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый ОрлеанДругие страны
23:41
Фото
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается около трех часов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:17
Фото
Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросыВнешняя политика
23:15