    В работе ChatGPT произошли сбои

    ИКТ
    • 03 декабря, 2025
    • 00:47
    Сбой в работе чат-бота ChatGPT американской компанией OpenAI наблюдается в некоторых странах.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

    По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 2,3 тыс.). 62% пользователей отметили проблему в функционировании сайта, 32% зафиксировали перебои в работе самого ChatGPT, еще 6% испытывают трудности со входом в приложение.

    Еще более 32 тыс. человек пожаловались на работу сервисов самой компании OpenAI.

    Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Японии и других странах.

