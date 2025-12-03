В работе ChatGPT произошли сбои

Сбой в работе чат-бота ChatGPT американской компанией OpenAI наблюдается в некоторых странах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 2,3 тыс.). 62% пользователей отметили проблему в функционировании сайта, 32% зафиксировали перебои в работе самого ChatGPT, еще 6% испытывают трудности со входом в приложение.

Еще более 32 тыс. человек пожаловались на работу сервисов самой компании OpenAI.

Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Японии и других странах.