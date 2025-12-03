"ChatGPT"nin işində nasazlıq yaranıb
İKT
- 03 dekabr, 2025
- 00:48
ABŞ-nin "OpenAI" şirkəti tərəfindən hazırlanmış "ChatGPT" çatbotunda nasazlıq yaranıb və bir sıra ölkələrdə müşahidə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Downdetector" portalının məlumatlarında göstərilib.
Ən çox şikayət ABŞ-dəki istifadəçilərdən (2300-dən çox) daxil olub. İstifadəçilərin 62%-i vebsaytla bağlı problemləri, 32%-i "ChatGPT"nin işində fasilələr olduğunu, digər 6%-i isə proqrama daxil olmaqda çətinlik çəkdiyini bildirib.
Daha 32 min insan OpenAI-nin öz xidmətlərindən şikayət edib. Çatbot problemləri Avstraliya, Böyük Britaniya, Yaponiya və digər ölkələrdə də müşahidə edilib.
Son xəbərlər
00:48
"ChatGPT"nin işində nasazlıq yaranıbİKT
00:22
Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında rekorda imza atıbFutbol
23:53
Ceyhun Bayramov qambiyalı həmkarını xarici işlər naziri vəzifəsinə təyinatı münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
23:49
Foto
Putinin Uitkoffla görüşü təxminən üç saatdır davam edir - YenilənibDigər ölkələr
23:47
İnformasiya təhlükəsizliyi: suverenliyə təhdiddən necə qorunaq?Media
23:44
Türkiyə Qara dənizdə gəmilərə hücumları qəbuledilməz adlandırıbRegion
23:22
ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaqDigər ölkələr
23:11
Video
Azərbaycan Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi hərbi dəniz təlimində təmsil olunurHərbi
22:58
Foto