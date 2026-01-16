В работе X произошел сбой

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 16 января, 2026
    • 19:42
    В работе соцсети X (бывший Twitter) в мире произошел массовый сбой.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

    Массовые жалобы на проблемы в работе социальной сети начали поступать около 19:00 по бакинскому времени.

    В настоящее время в ряде стран не работает мобильное приложение X, а также версия для компьютера.

