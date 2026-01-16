В работе X произошел сбой
ИКТ
- 16 января, 2026
- 19:42
В работе соцсети X (бывший Twitter) в мире произошел массовый сбой.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Массовые жалобы на проблемы в работе социальной сети начали поступать около 19:00 по бакинскому времени.
В настоящее время в ряде стран не работает мобильное приложение X, а также версия для компьютера.
