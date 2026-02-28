Рейс из Абу-Даби в Баку возвращается из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ
Инфраструктура
- 28 февраля, 2026
- 13:52
Рейс ADY 730 авиакомпании Air Arabia Abu Dhabi, выполнявшийся по маршруту Абу-Даби-Баку, возвращается в аэропорт вылета.
Как сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, решение о возвращении принял капитан воздушного судна из-за закрытия воздушного пространства. ОАЭ
Отмечается, что приоритетом при принятии решения была безопасность полета.
