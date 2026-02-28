Каллас: Миссия ЕС в Красном море готова обеспечивать открытость морского коридора

Миссия Европейского союза в Красном море остается в состоянии повышенной готовности и готова помогать в обеспечении открытости морского коридора.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала на своей странице в соцсети Х.

Каллас отметила, что события на Ближнем Востоке представляют собой серьезную опасность.

"Я говорила с министром иностранных дел Израиля (Гидеоном - ред.) Сааром и другими министрами региона. ЕС также тесно координируется с арабскими партнерами для поиска дипломатических путей. Защита гражданского населения и соблюдение международного гуманитарного права являются приоритетом. Наша консульская сеть активно содействует выезду граждан ЕС. Несущественный персонал ЕС выводится из региона. Морская миссия Aspides остается в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова помогать в обеспечении открытости морского коридора", - заявила она.