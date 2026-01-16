"X"in fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİB
İKT
- 16 yanvar, 2026
- 20:26
"X" sosial şəbəkəsində yaranan propblem aradan qalxıb.
"Report" xəbər verir ki, "X"in fəaliyyəti bərpa olunub.
Dünyada "X" (əvvəl "Twitter") sosial şəbəkəsinin işində kütləvi problem yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Downdetector" servisinin məlumatlarında bildirilib.
Sosial şəbəkənin işində yaranana problemlərlə bağlı kütləvi şikayətlər Bakı vaxtı ilə təqribən saat 19:00-dan daxil olmağa başlayıb.
Hazırda bir sıra ölkələrdə "X"in həm mobil tətbiqi, həm də kompüter versiyası işləmir.
