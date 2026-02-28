AYNA: Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановлены в целях безопасности

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 28 февраля, 2026
    • 13:54
    В связи с последними событиями на Ближнем Востоке в целях безопасности автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществлявшиеся через территорию Исламской Республики Иран, приостановили свою деятельность.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    28 февраля временно откладываются рейсы из Баку в Нахчыван в 19:00 и 20:00, рейс из Баку в Шарур в 21:00, рейсы из Нахчывана в Баку в 15:30, 16:30 и 17:30, а также рейс из Шарура в Баку в 16:30.

    О возобновлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку общественность будет дополнительно проинформирована.

    В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с колл-центром "141" AYNA.

