Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать
- 28 февраля, 2026
- 13:51
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и вице-премьером и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Ирака.
В ведомстве отметили, что в ходе беседы Арагчи проинформировал о ситуации в Иране после ударов со стороны США и Израиля, начавшихся в субботу, подчеркнув, что страна будет продолжать защищать себя.
Иранский министр уточнил, что ответные действия Тегерана будут направлены исключительно на американские военные базы в регионе, в рамках, "права на самооборону", и не затрагивают другие государства.
Со своей стороны Фуад Хусейн подчеркнул неизменную позицию Ирака, основанную на отказе от эскалации военных действий, отметив, что война не может быть средством решения проблем, а диалог и разрядка ситуации остаются наилучшим путем их урегулирования.