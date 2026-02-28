Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 13:51
    Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать

    Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и вице-премьером и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Ирака.

    В ведомстве отметили, что в ходе беседы Арагчи проинформировал о ситуации в Иране после ударов со стороны США и Израиля, начавшихся в субботу, подчеркнув, что страна будет продолжать защищать себя.

    Иранский министр уточнил, что ответные действия Тегерана будут направлены исключительно на американские военные базы в регионе, в рамках, "права на самооборону", и не затрагивают другие государства.

    Со своей стороны Фуад Хусейн подчеркнул неизменную позицию Ирака, основанную на отказе от эскалации военных действий, отметив, что война не может быть средством решения проблем, а диалог и разрядка ситуации остаются наилучшим путем их урегулирования.

    Ирак Аббас Арагчи Иран Удары по Ирану
    Əraqçi İrana hücumlar barədə - özümüzü müdafiə edəcəyik
    Araghchi on US and Israeli strikes: Iran will defend itself

    Последние новости

    14:03

    Каллас: Миссия ЕС в Красном море готова обеспечивать открытость морского коридора

    Другие страны
    13:57

    Высший совет нацбезопасности Ирана осудил воздушную операцию США и Израиля

    В регионе
    13:54

    AYNA: Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановлены в целях безопасности

    Инфраструктура
    13:52

    Рейс из Абу-Даби в Баку возвращается из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ

    Инфраструктура
    13:51

    Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать

    Другие страны
    13:49

    СМИ: США будут наносить удары по Ирану в течение всего уик-энда

    Другие страны
    13:48

    Ряд стран на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство на фоне ударов США и Израиля по Ирану

    В регионе
    13:35

    МИД Ирана призвал Совбез ООН принять срочные меры в связи с действиями США и Израиля

    В регионе
    13:30

    США рекомендуют своим гражданам в Израиле, Катаре и ОАЭ оставаться в укрытиях

    Другие страны
    Лента новостей