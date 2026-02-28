Арагчи об ударах США и Израиля: Иран будет себя защищать

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и вице-премьером и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Ирака.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы Арагчи проинформировал о ситуации в Иране после ударов со стороны США и Израиля, начавшихся в субботу, подчеркнув, что страна будет продолжать защищать себя.

Иранский министр уточнил, что ответные действия Тегерана будут направлены исключительно на американские военные базы в регионе, в рамках, "права на самооборону", и не затрагивают другие государства.

Со своей стороны Фуад Хусейн подчеркнул неизменную позицию Ирака, основанную на отказе от эскалации военных действий, отметив, что война не может быть средством решения проблем, а диалог и разрядка ситуации остаются наилучшим путем их урегулирования.