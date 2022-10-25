В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp, передает Report.
11:45
Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о неполадках в работе мессенджера.
Как передает Report, по данным портала Downdetector, жалобы поступают из США, Швейцарии, Израиля, Испании, Египта, Саудовской Аравии. Аналогичная ситуация наблюдается и в Азербайджане.
Согласно статистике на сайте портала, 86% пользователей WhatsApp не могут отправить сообщения. У 12% не работает приложение, у 3% - сайт. С чем связаны неполадки, пока неизвестно.