В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp

Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о неполадках в работе мессенджера.

В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp, передает Report.

11:45

Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о неполадках в работе мессенджера.

Как передает Report, по данным портала Downdetector, жалобы поступают из США, Швейцарии, Израиля, Испании, Египта, Саудовской Аравии. Аналогичная ситуация наблюдается и в Азербайджане.

Согласно статистике на сайте портала, 86% пользователей WhatsApp не могут отправить сообщения. У 12% не работает приложение, у 3% - сайт. С чем связаны неполадки, пока неизвестно.