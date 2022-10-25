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В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp

В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о неполадках в работе мессенджера.
ИКТ
25 октября 2022 г. 13:20
В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp

В Азербайджане восстановлена работа WhatsApp, передает Report.

11:45

Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о неполадках в работе мессенджера.

Как передает Report, по данным портала Downdetector, жалобы поступают из США, Швейцарии, Израиля, Испании, Египта, Саудовской Аравии. Аналогичная ситуация наблюдается и в Азербайджане.

Согласно статистике на сайте портала, 86% пользователей WhatsApp не могут отправить сообщения. У 12% не работает приложение, у 3% - сайт. С чем связаны неполадки, пока неизвестно.

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Версия на английском языке WhatsApp goes down for users across Azerbaijan, other countries
Версия на азербайджанском языке “Whatsapp”da problem yaranıb

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