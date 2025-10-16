Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В работе сервисов YouTube произошел сбой

    ИКТ
    • 16 октября, 2025
    • 05:52
    В работе сервисов YouTube произошел сбой

    Массовый сбой произошел в работе сервисов YouTube.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

    На проблемы с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV пожаловались более 340 тысяч человек.

    У 55% пользователей возникли проблемы с воспроизведением видео, 33% - со сбоем в работе приложения, 12% - с сайтом сервисов.

    youtube сбой

    Последние новости

    05:52

    В работе сервисов YouTube произошел сбой

    ИКТ
    05:17

    Axios: Турция направит экспертов для возвращения из Газы тел погибших заложников

    Другие страны
    04:47

    Суд в Армении продлил арест Самвелу Карапетяну на 30 дней

    В регионе
    04:09

    Трамп подтвердил, что санкционировал проведение ЦРУ тайных операций в Венесуэле - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:39

    Bloomberg: Глава МВФ намерена посетить Украину

    Другие страны
    03:22

    "Врачи без границ" закрыли центр экстренной помощи в столице Гаити

    Другие страны
    02:43

    Трамп: Индия намерена прекратить закупки российской нефти

    Другие страны
    02:16

    США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле

    Другие страны
    01:58

    Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

    Индивидуальные
    Лента новостей