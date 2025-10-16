В работе сервисов YouTube произошел сбой
ИКТ
- 16 октября, 2025
- 05:52
Массовый сбой произошел в работе сервисов YouTube.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
На проблемы с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV пожаловались более 340 тысяч человек.
У 55% пользователей возникли проблемы с воспроизведением видео, 33% - со сбоем в работе приложения, 12% - с сайтом сервисов.
