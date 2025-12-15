Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с Азербайджаном

    Бизнес
    • 15 декабря, 2025
    • 19:36
    Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну и посол Азербайджана Ульви Бахшалиев обсудили расширение двусторонней торговли.

    Как передает Report, об этом сообщает правительство Молдовы.

    В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в торговоэкономической и культурной сферах.

    "Глава правительства подчеркнул заинтересованность Молдовы в наращивании объема двусторонней торговли, активизации контактов между бизнес-сообществами и привлечению большего числа азербайджанских инвесторов. Среди приоритетных сфер для инвестиций названы сельское хозяйство и энергетика", - говорится в сообщении.

    Кроме того, стороны обсудили продвижение политического диалога и развитие культурного сотрудничества, включая организацию дополнительных двусторонних визитов.

