Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с Азербайджаном
- 15 декабря, 2025
- 19:36
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну и посол Азербайджана Ульви Бахшалиев обсудили расширение двусторонней торговли.
Как передает Report, об этом сообщает правительство Молдовы.
В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в торговоэкономической и культурной сферах.
"Глава правительства подчеркнул заинтересованность Молдовы в наращивании объема двусторонней торговли, активизации контактов между бизнес-сообществами и привлечению большего числа азербайджанских инвесторов. Среди приоритетных сфер для инвестиций названы сельское хозяйство и энергетика", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили продвижение политического диалога и развитие культурного сотрудничества, включая организацию дополнительных двусторонних визитов.