Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с Азербайджаном

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну и посол Азербайджана Ульви Бахшалиев обсудили расширение двусторонней торговли.

Как передает Report, об этом сообщает правительство Молдовы.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в торговоэкономической и культурной сферах.

"Глава правительства подчеркнул заинтересованность Молдовы в наращивании объема двусторонней торговли, активизации контактов между бизнес-сообществами и привлечению большего числа азербайджанских инвесторов. Среди приоритетных сфер для инвестиций названы сельское хозяйство и энергетика", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили продвижение политического диалога и развитие культурного сотрудничества, включая организацию дополнительных двусторонних визитов.