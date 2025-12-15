Сын Роба Райнера арестован по подозрению в убийстве родителей

Младший сын голливудского кинорежиссера Роберта Райнера - Ник Райнер арестован по делу о жестоком убийстве своих родителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, Ника задержали правоохранители в Лос-Анджелесе.

32-летний Ник Райнер арестован и находится под стражей под залогом в $4 млн, согласно данным центра содержания заключенных LASD, пишет издание.

78-летнего кинематографиста и его 68-летнюю супругу Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. На данный момент продолжается расследование обстоятельств трагедии.