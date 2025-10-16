Yutubun işində fasilə yaranıb
İKT
- 16 oktyabr, 2025
- 06:58
Dünyanın bir sıra ölkələrində yutub video hostinqinin işində böyük fasilə yaranıb.
"Report"un xəbərinə görə, bunu "Downdetector" portalının məlumatları göstərir.
Məlumata görə, 340 000-dən çox insan yutub, "YouTube Music" və "YouTube TV"yə daxil olmaq problemlərindən şikayətlənib.
İstifadəçilərin 55 %-i videoların görünməsi, 33 %-i proqramların işində fasilə, 12 %-i isə saytın xidməti ilə bağlı problemlərlə üzləşib.
Son xəbərlər
06:58
Yutubun işində fasilə yaranıbİKT
06:38
KİV: Türkiyə girovların meyitlərinin qaytarılması üçün Qəzzaya ekspertlər göndərəcəkDigər ölkələr
06:29
Ermənistan məhkəməsi Samvel Karapetyanın həbs müddətini uzadıbRegion
05:46
Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olubRegion
05:18
Tramp: MKİ-nin Venesuelada gizli əməliyyatlar keçirməsinə icazə vermişəm - YENİLƏNİBDigər ölkələr
05:02
"Bloomberg": BVF rəhbəri Ukraynaya səfər edəcəkDigər ölkələr
04:50
"Sərhədsiz Həkimlər" Haitinin paytaxtında təcili yardım mərkəzini bağlayıbDigər ölkələr
04:29
Tramp: Hindistan Rusiya neftini almağı dayandırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
04:08