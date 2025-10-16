İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Yutubun işində fasilə yaranıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2025
    • 06:58
    Dünyanın bir sıra ölkələrində yutub video hostinqinin işində böyük fasilə yaranıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu "Downdetector" portalının məlumatları göstərir.

    Məlumata görə, 340 000-dən çox insan yutub, "YouTube Music" və "YouTube TV"yə daxil olmaq problemlərindən şikayətlənib.

    İstifadəçilərin 55 %-i videoların görünməsi, 33 %-i proqramların işində fasilə, 12 %-i isə saytın xidməti ilə bağlı problemlərlə üzləşib.

    Yutub video proqram
