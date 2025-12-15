WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Bu gün Coratda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:22
    Bu gün Coratda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Bu gün Corat qəsəbəsində 700 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, Corat bağlarının bir hissəsində yerləşən 76 mm-lik qaz xəttində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə ərazidə qaz təchizatı bu gün saat 11:00-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.

    Təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra qazın verilişi bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

