Bu gün Coratda 700 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 15 dekabr, 2025
- 10:22
Bu gün Corat qəsəbəsində 700 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, Corat bağlarının bir hissəsində yerləşən 76 mm-lik qaz xəttində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə ərazidə qaz təchizatı bu gün saat 11:00-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.
Təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra qazın verilişi bərpa ediləcək.
