"Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 25-ci qolunu vurub

    Qarabağın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 25-ci qolunu vurub

    "Qarabağ"ın futbolçusu Toral Bayramov Misli Premyer Liqasında 25-ci qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, o, buna 137-ci oyununda nail olub.

    Yarımmüdafiəçi Misli Premyer Liqasının XV turunda "Araz-Naxçıvan"ın (5:1) qapısına 2 qol vurmaqla "25"ə çatıb. Debütü 2019/2020 mövsümündə gerçəkləşən futbolçu yalnız Ağdam klubunda çıxış edib.

    Qeyd edək ki, Toral turnirin tarixində 25 qol vuran 130-cu oyunçudur. O, bu göstəriciyə cari mövsümdə çatan ikinci futbolçudur. Ülvi İsgəndərovun 25-ci qolu da cari mövsümə təsadüf edib.

    "Qarabağ" klubu Toral Bayramov Misli Premyer Liqası

