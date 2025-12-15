"Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 25-ci qolunu vurub
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 10:18
"Qarabağ"ın futbolçusu Toral Bayramov Misli Premyer Liqasında 25-ci qolunu vurub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, o, buna 137-ci oyununda nail olub.
Yarımmüdafiəçi Misli Premyer Liqasının XV turunda "Araz-Naxçıvan"ın (5:1) qapısına 2 qol vurmaqla "25"ə çatıb. Debütü 2019/2020 mövsümündə gerçəkləşən futbolçu yalnız Ağdam klubunda çıxış edib.
Qeyd edək ki, Toral turnirin tarixində 25 qol vuran 130-cu oyunçudur. O, bu göstəriciyə cari mövsümdə çatan ikinci futbolçudur. Ülvi İsgəndərovun 25-ci qolu da cari mövsümə təsadüf edib.
