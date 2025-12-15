"Liverpul"un sabiq baş məşqçisi Səudiyyə Ərəbistanında çalışacaq
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 10:12
İngiltərənin "Liverpul" klubunun sabiq baş məşqçisi Brendan Rocers Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Qadisiya"nı çalışdıracaq.
"Report"un "Aawsat"a istinadən məlumatına görə, tərəflər artıq razılığa gəliblər.
Rəsmi müqavilə yaxın günlərdə elan ediləcək. Mütəxəssis yeni postunda Xose Migel Qonsalesi əvəzləyəcək. 62 yaşlı məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı komandasına 2023-cü ildən rəhbərlik edirdi.
Qeyd edək ki, komanda hazırda Pro Liqada 5-ci pillədədir. 52 yaşlı B.Rocers oktyabrda "Seltik"dən ayrıldıqdan sonra işsiz qalıb.
