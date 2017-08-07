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    В работе Facebook и Instagram наблюдаются перебои в ряде стран

    Сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

    Отмечается, что сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.

    В самой Facebook заявили, что компания работает над устранением неполадок.

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