В прошлом году кибератаке подверглись 97 информационных ресурсов в доменной зоне Азербайджана

В 2022 году кибератаке подверглись 97 информационных ресурсов, зарегистрированных в доменной зоне Азербайджана (.az).

В 2022 году кибератаке подверглись 97 информационных ресурсов, зарегистрированных в доменной зоне Азербайджана (.az).

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (CERT) Турал Мамедов.

"34% этих веб-ресурсов были закодированы некорректно и небезопасно, а у 66% были неверно выполнены настройки сервера, в результате чего они подверглись хакерской атаке. Анализы показали, что несмотря на повторные атаки на 8 из этих веб-ресурсов, не предприняты меры по устранению недочетов. Изучение статистики подвергнувшихся атаке веб-ресурсов выявило, что хостинг 51% из них находится в США, 15% - Англии, 11% - Азербайджане, 8% - Германии, 7% - России, 7% - Эстонии, 1% - Литве", - отметил он.