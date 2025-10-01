Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Нахчыване при поддержке İRİA открылся Инновационный центр

    ИКТ
    • 01 октября, 2025
    • 15:07
    В Нахчыване при поддержке İRİA открылся Инновационный центр

    Сегодня в административном здании Нахчыванского государственного университета (НГУ) при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) состоялось открытие Нахчыванского инновационного центра.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мероприятии присутствовали ректор НГУ Эльбрус Исаев, председатель правления İRİA Фарид Османов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азер Мамедрагимов, представители государственных структур, руководство и преподаватели университета, а также основатели стартапов из Нахчывана.

    Председатель İRİA Фарид Османов подчеркнул, что создание Центра является важным этапом в развитии региональных инноваций: "После Баку и Сумгайыта учреждение такого центра и в Нахчыване - значимое событие для этого региона с точки зрения обеспечения доступности инновационной инфраструктуры. Этот центр - не просто офисное пространство, здесь стартапы смогут участвовать в различных программах развития, получать менторскую поддержку, встречаться с инвесторами и организовывать мероприятия".

    Руководитель отдела по работе с технопарками İRİA Эльвин Гаджиев предоставил подробную информацию о деятельности центра.

    Нахчыван инновации Инновационный центр IRIA
    Фото
    İRİA-nın dəstəyi ilə Naxçıvan İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb - YENİLƏNİB
    Фото
    Nakhchivan Innovation Center opens to boost regional tech growth

