В Нахчыване при поддержке İRİA открылся Инновационный центр

Сегодня в административном здании Нахчыванского государственного университета (НГУ) при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) состоялось открытие Нахчыванского инновационного центра.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мероприятии присутствовали ректор НГУ Эльбрус Исаев, председатель правления İRİA Фарид Османов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азер Мамедрагимов, представители государственных структур, руководство и преподаватели университета, а также основатели стартапов из Нахчывана.

Председатель İRİA Фарид Османов подчеркнул, что создание Центра является важным этапом в развитии региональных инноваций: "После Баку и Сумгайыта учреждение такого центра и в Нахчыване - значимое событие для этого региона с точки зрения обеспечения доступности инновационной инфраструктуры. Этот центр - не просто офисное пространство, здесь стартапы смогут участвовать в различных программах развития, получать менторскую поддержку, встречаться с инвесторами и организовывать мероприятия".

Руководитель отдела по работе с технопарками İRİA Эльвин Гаджиев предоставил подробную информацию о деятельности центра.