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В Нахчыване будет построен дата-центр

В Нахчыване будет построен дата-центр В 2024 году в Нахчыванской Автономной Республике планируется построить дата-центр и создать для этого соответствующую техническую инфраструктуру.
ИКТ
10 января 2024 г. 18:33
В Нахчыване будет построен дата-центр

В 2024 году в Нахчыванской Автономной Республике планируется построить дата-центр и создать для этого соответствующую техническую инфраструктуру.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, тендерные процедуры в связи с проектом уже завершены, сумма в размере 2 млн манатов, выделенная распоряжением президента Азербайджана на строительство дата-центра, заказана в Министерстве финансов Азербайджана.

Проект будет реализован в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

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