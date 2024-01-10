В Нахчыване будет построен дата-центр

В 2024 году в Нахчыванской Автономной Республике планируется построить дата-центр и создать для этого соответствующую техническую инфраструктуру.

В 2024 году в Нахчыванской Автономной Республике планируется построить дата-центр и создать для этого соответствующую техническую инфраструктуру.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, тендерные процедуры в связи с проектом уже завершены, сумма в размере 2 млн манатов, выделенная распоряжением президента Азербайджана на строительство дата-центра, заказана в Министерстве финансов Азербайджана.

Проект будет реализован в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".