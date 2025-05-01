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В Microsoft заявили о прекращении работы Skype 5 мая

В Microsoft заявили о прекращении работы Skype 5 мая Работа платформы Skype будет прекращена 5 мая.
ИКТ
1 мая 2025 г. 22:10
В Microsoft заявили о прекращении работы Skype 5 мая

Работа платформы Skype будет прекращена 5 мая.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft.

"Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая", - отметили в компании.

В компании уточнили, что учетные записи пользователей будут перенесены в сервис Microsoft Teams.

Напомним, что Skype была запущена в 2003 году, в 2011 году ее приобрела компания Microsoft. А в 2017 году компания запустила платформу Teams по подобию Skype, которую с тех пор активно продвигает. 28 февраля профильный портал XDA Developers сообщил, что американская компания окончательно отключит сервис Skype в мае.

 
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