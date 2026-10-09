Иран расширил атаки на танкеры за пределами Ормузского пролива

Иран расширил географию атак на торговые суда за пределы Ормузского пролива - в Персидский и Оманский заливы.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, вблизи Катара атаке подвергся танкер Acers, а у побережья ОАЭ - супертанкер Gem No. 2.

При этом важно сохранить уточнение: ответственность Ирана за каждый из инцидентов пока не подтверждена независимо. Financial Times связывает расширение географии атак с действиями Тегерана, но по отдельным нападениям расследования продолжаются.