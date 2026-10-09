Иран расширил атаки на танкеры за пределами Ормузского пролива
В регионе
- 09 октября, 2026
- 23:15
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Иран расширил географию атак на торговые суда за пределы Ормузского пролива - в Персидский и Оманский заливы.
Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, вблизи Катара атаке подвергся танкер Acers, а у побережья ОАЭ - супертанкер Gem No. 2.
При этом важно сохранить уточнение: ответственность Ирана за каждый из инцидентов пока не подтверждена независимо. Financial Times связывает расширение географии атак с действиями Тегерана, но по отдельным нападениям расследования продолжаются.
İran Hörmüz boğazından kənarda tankerlərə hücumları genişləndirib
Iran expands attacks on tankers beyond Strait of Hormuz
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