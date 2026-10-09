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    Иран расширил атаки на танкеры за пределами Ормузского пролива

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 23:15
    Иран расширил атаки на танкеры за пределами Ормузского пролива

    Иран расширил географию атак на торговые суда за пределы Ормузского пролива - в Персидский и Оманский заливы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, вблизи Катара атаке подвергся танкер Acers, а у побережья ОАЭ - супертанкер Gem No. 2.

    При этом важно сохранить уточнение: ответственность Ирана за каждый из инцидентов пока не подтверждена независимо. Financial Times связывает расширение географии атак с действиями Тегерана, но по отдельным нападениям расследования продолжаются.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Исламская Республика Иран
    İran Hörmüz boğazından kənarda tankerlərə hücumları genişləndirib
    Iran expands attacks on tankers beyond Strait of Hormuz
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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