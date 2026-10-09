У побережья Панамы произошло повторное землетрясение магнитудой 6,0

Повторное землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от побережья Панамы.

Как передает Report, об этом сообщил Институт геонаук Университета Панамы.

По предварительным данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 22:30 по бакинскому времени (13:30 по местному времени).

Эпицентр землетрясения находился в 127 км к югу от города Тоноси. Очаг залегал на глубине 10 км.