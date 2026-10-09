Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    У побережья Панамы произошло повторное землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 23:24
    У побережья Панамы произошло повторное землетрясение магнитудой 6,0

    Повторное землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от побережья Панамы.

    Как передает Report, об этом сообщил Институт геонаук Университета Панамы.

    По предварительным данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 22:30 по бакинскому времени (13:30 по местному времени).

    Эпицентр землетрясения находился в 127 км к югу от города Тоноси. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Землетрясение Панама
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    02:43

    Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС

    Другие страны
    02:17

    Трамп заявил, что контроль США над Ормузским проливом приведет к снижению цен на топливо

    Другие страны
    01:51

    Израиль заявил о ликвидации иранского агента на территории Ливана

    Другие страны
    01:38

    Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов

    Внешняя политика
    01:23

    Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии после конфликта с тренером

    Футбол
    00:59

    Во Франции задержали трех подростков по подозрению в торговле украденными данными

    Другие страны
    00:36

    В ООН призвали защитить Международный уголовный суд от санкций США

    Другие страны
    Лента новостей