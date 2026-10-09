У побережья Панамы произошло повторное землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 23:24
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Повторное землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от побережья Панамы.
Как передает Report, об этом сообщил Институт геонаук Университета Панамы.
По предварительным данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 22:30 по бакинскому времени (13:30 по местному времени).
Эпицентр землетрясения находился в 127 км к югу от города Тоноси. Очаг залегал на глубине 10 км.
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