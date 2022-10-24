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В мессенджере WhatsApp появятся 3D-аватары как в iPhone

В мессенджере WhatsApp появятся 3D-аватары как в iPhone В бета-версии WhatsApp появились виртуальные аватары, позволяющие создать стикеры с цифровой копией себя.
ИКТ
24 октября 2022 г. 10:27
В мессенджере WhatsApp появятся 3D-аватары как в iPhone

В бета-версии WhatsApp появились виртуальные аватары, позволяющие создать стикеры с цифровой копией себя.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Судя по опубликованным скриншотам, речь идет об аналоге Bitmoji для смартфонов iPhone. Пользователь сможет создать свой собственный аватар в меню настроек, а затем мессенджер автоматически сделает из него стикерпак для дальнейшего использования. Кроме того, 3D-аватар можно использовать как фото своего профиля.

Функция была замечена в бета-версии 2.22.23.9 на Android и доступна лишь некоторым тестировщикам. Пока нет данных о том, когда она будет добавлена в официальные релизы мессенджера для операционных систем iOS и Android.

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