В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое
ИКТ
- 07 апреля, 2026
- 11:59
В период с января по март 2026 года в 228 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана выявлены уязвимости в системе безопасности, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.
Только в марте уязвимости обнаружены в 59 информационных ресурсах - на 97% (почти вдвое) больше, чем годом ранее.
В 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 информационных ресурсах госучреждений - на 47,5% больше, чем в 2024 году.
