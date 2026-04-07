В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое

В период с января по март 2026 года в 228 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана выявлены уязвимости в системе безопасности, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Только в марте уязвимости обнаружены в 59 информационных ресурсах - на 97% (почти вдвое) больше, чем годом ранее.

В 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 информационных ресурсах госучреждений - на 47,5% больше, чем в 2024 году.