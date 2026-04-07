    В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое

    • 07 апреля, 2026
    • 11:59
    В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое

    В период с января по март 2026 года в 228 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана выявлены уязвимости в системе безопасности, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

    Только в марте уязвимости обнаружены в 59 информационных ресурсах - на 97% (почти вдвое) больше, чем годом ранее.

    В 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 информационных ресурсах госучреждений - на 47,5% больше, чем в 2024 году.

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

