    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    İKT
    • 07 aprel, 2026
    • 11:38
    Bu ilin yanvar-mart aylarında dövlət qurumlarının 228 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 44 % çoxdur.

    Təkcə martda isə 59 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 97 % və yaxud təxminən 2 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə dövlət qurumlarının 1 264 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 47,5 % çoxdur.

    Azərbaycan Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX)

