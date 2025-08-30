    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    В Китае представили 6G-чип, скачивающий 50 ГБ за несколько секунд

    ИКТ
    • 30 августа, 2025
    • 00:52
    В Китае представили 6G-чип, скачивающий 50 ГБ за несколько секунд

    В Китае разработан первый в мире универсальный чип для сетей шестого поколения (6G), способный обеспечивать высокоскоростную передачу данных на всех частотах, включая миллиметровый и субтерагерцовый диапазоны.

    Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

    По словам разработчиков, технология позволяет в 5000 раз ускорить передачу данных по сравнению с текущими скоростями в малонаселенных регионах США. С таким интернетом передача 50-гигабайтного видеофайла в разрешении 8K будет возможна за несколько секунд.

    Разработку представили ученые Пекинского университета, подчеркнув ее значимость в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения. По словам профессора Ван Синцзюня, универсальность технологии обусловлена необходимостью гибко адаптироваться к различным условиям и архитектурам сетей нового поколения.

    Однако ряд специалистов выражают осторожность в оценке перспектив. По их мнению, широкомасштабное внедрение 6G-технологий на всех частотах может создать дополнительную нагрузку на электромагнитный спектр и потенциально снизить надежность соединений в ряде сценариев.

    интернет   Китай   ИКТ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Çində bir neçə saniyəyə 50 gb yükləyən 6G çipi təqdim edilib

    Последние новости

    02:29

    Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

    В регионе
    02:18

    Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрд

    Другие страны
    01:49

    Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелей

    Другие страны
    01:24

    Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере

    Футбол
    00:52

    В Китае представили 6G-чип, скачивающий 50 ГБ за несколько секунд

    ИКТ
    00:16

    Представители МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы

    В регионе
    00:10

    Фридрих Мерц: Германия находится в состоянии конфликта с Россией

    Другие страны
    00:00

    В Турции отмечают День Победы

    В регионе
    23:55

    В Гедабейском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    Происшествия
    Лента новостей