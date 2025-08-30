Çində bir neçə saniyəyə 50 gb yükləyən 6G çipi təqdim edilib
- 30 avqust, 2025
- 01:51
Çində millimetr və subterahertz diapazonları da daxil olmaqla bütün tezliklərdə yüksək sürətli məlumat ötürülməsini təmin etməyə qadir olan altıncı nəsil (6G) şəbəkələri üçün dünyada ilk universal çip hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" məlumat yayıb.
Tərtibatçıların fikrincə, texnologiya məlumatların ötürülməsini ABŞ-nin az məskunlaşan bölgələrində mövcud sürətlərlə müqayisədə 5 000 dəfə sürətləndirməyə imkan verir. Belə internetlə 50 giqabaytlıq videofaylın 8K təsvir ölçüsündə ötürülməsi bir neçə saniyə ərzində mümkün olacaq.
Tərtibatı Pekin Universitetinin alimləri təqdim edərək, onun ultra sürətli simsiz qoşulmalara artan tələbat kontekstində əhəmiyyətini vurğulayıblar. Professor Van Sinsyunun fikrincə, texnologiyanın çoxşaxəliliyi yeni nəsil şəbəkələrin müxtəlif şərtlərinə və arxitekturasına çevik uyğunlaşma ehtiyacı ilə bağlıdır.
Bununla belə, bir sıra ekspertlər perspektivləri qiymətləndirməkdə ehtiyatlı olduqlarını bildirirlər. Onlar hesab edirlər ki, 6G texnologiyalarının bütün tezliklərdə geniş şəkildə tətbiqi elektromaqnit spektrində əlavə gərginlik yarada və bir sıra ssenarilərdə əlaqələrin etibarlılığını potensial olaraq azalda bilər.