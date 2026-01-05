Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2025 году расширили телекоммуникационную инфраструктуру

    ИКТ
    • 05 января, 2026
    • 10:58
    В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2025 году расширили телекоммуникационную инфраструктуру

    В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в 2025 году современная телекоммуникационная инфраструктура была создана в 9 городах и 27 селах и поселках.

    Как сообщили Report в ООО Aztelekom, за отчетный период к сети связи на освобожденных территориях подключены 4 308 новых абонентов - как домохозяйств, так и субъектов бизнеса.

    В регионах установлено 25 оптических линейных терминалов (ОЛТ), что позволило обеспечить стабильный и высокоскоростной интернет на базе технологии GPON.

    Кроме того, в рамках плана на 2025 год полностью завершено строительство 25 магистральных линий связи общей протяженностью около 1 000 километров, что значительно повысило надежность и безопасность телекоммуникационной сети в регионе.

    "Азтелеком" оптоволоконный интернет телекоммуникации
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ötən il rabitə infrastrukturu ilə bağlı görülmüş işlər açıqlanıb
    Telecommunications infrastructure expanded in Azerbaijan's Karabakh, Eastern Zangazur in 2025

    Последние новости

    12:17

    В Азербайджане продлен срок получения разрешения на строительство СЭС в Гарадаге

    Энергетика
    12:03

    В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

    Происшествия
    11:50

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

    Энергетика
    11:48

    Угур вновь стал самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане

    Внутренняя политика
    11:45

    В Джалилабаде растопленная печь опрокинулась на 77-летнюю женщину

    Происшествия
    11:43

    В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 20 рейсов

    В регионе
    11:34

    В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    11:30

    В Узбекистане на месторождении "25 лет независимости" произошла утечка нефти

    В регионе
    11:30

    АЖД запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа–Габала–Гянджа

    Инфраструктура
    Лента новостей