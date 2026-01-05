В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2025 году расширили телекоммуникационную инфраструктуру
ИКТ
- 05 января, 2026
- 10:58
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в 2025 году современная телекоммуникационная инфраструктура была создана в 9 городах и 27 селах и поселках.
Как сообщили Report в ООО Aztelekom, за отчетный период к сети связи на освобожденных территориях подключены 4 308 новых абонентов - как домохозяйств, так и субъектов бизнеса.
В регионах установлено 25 оптических линейных терминалов (ОЛТ), что позволило обеспечить стабильный и высокоскоростной интернет на базе технологии GPON.
Кроме того, в рамках плана на 2025 год полностью завершено строительство 25 магистральных линий связи общей протяженностью около 1 000 километров, что значительно повысило надежность и безопасность телекоммуникационной сети в регионе.
Последние новости
12:17
В Азербайджане продлен срок получения разрешения на строительство СЭС в ГарадагеЭнергетика
12:03
В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатовПроисшествия
11:50
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%Энергетика
11:48
Угур вновь стал самым популярным именем для новорожденных мальчиков в АзербайджанеВнутренняя политика
11:45
В Джалилабаде растопленная печь опрокинулась на 77-летнюю женщинуПроисшествия
11:43
В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 20 рейсовВ регионе
11:34
В Баку мужчина погиб, упав с крыши домаПроисшествия
11:30
В Узбекистане на месторождении "25 лет независимости" произошла утечка нефтиВ регионе
11:30