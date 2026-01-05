В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2025 году расширили телекоммуникационную инфраструктуру

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в 2025 году современная телекоммуникационная инфраструктура была создана в 9 городах и 27 селах и поселках.

Как сообщили Report в ООО Aztelekom, за отчетный период к сети связи на освобожденных территориях подключены 4 308 новых абонентов - как домохозяйств, так и субъектов бизнеса.

В регионах установлено 25 оптических линейных терминалов (ОЛТ), что позволило обеспечить стабильный и высокоскоростной интернет на базе технологии GPON.

Кроме того, в рамках плана на 2025 год полностью завершено строительство 25 магистральных линий связи общей протяженностью около 1 000 километров, что значительно повысило надежность и безопасность телекоммуникационной сети в регионе.