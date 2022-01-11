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В Google Maps могут перестать отображать азербайджанские топонимы на армянском языке

В Google Maps могут перестать отображать азербайджанские топонимы на армянском языке Министерство цифрового развития и транспорта активно сотрудничает с корпорацией Google для отображения топонимов на азербайджанском языке на картах в поисковой системе Google
ИКТ
11 января 2022 г. 15:02
В Google Maps могут перестать отображать азербайджанские топонимы на армянском языке

Министерство цифрового развития и транспорта активно сотрудничает с корпорацией Google для отображения топонимов на азербайджанском языке на картах в поисковой системе Google.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Космического агентства при министерстве Самеддин Асадов.

"В результате этого сотрудничества ряд названий уже изменен. Центр электронной безопасности также сотрудничает по вопросу с Google. На Google Maps можно видеть, что топонимы уже отображаются как на азербайджанском, так и на армянском языках. Это результат этого сотрудничества. Возможно, в будущем на карте уберут и указание имен на армянском языке. Это политическое решение. Пока мы ведем переговоры в этом направлении", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Google Map"da Azərbaycan adlarının erməni dilində göstərilməsi dayandırıla bilər

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