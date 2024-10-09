В Бразилии постепенно восстанавливают доступ к соцсети X

Работа социальной сети X постепенно возобновляется в Бразилии после того, как она более месяца оставалась недоступной из-за решения Верховного суда.

Работа социальной сети X постепенно возобновляется в Бразилии после того, как она более месяца оставалась недоступной из-за решения Верховного суда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-релиз компании-владельца.

"X гордится тем, что возвращается в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело важнейшее значение на протяжении всего этого процесса. Мы продолжим защищать свободу слова в рамках закона, где бы мы ни работали", - отмечается в сообщении.

Ранее, в ночь на среду, судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис одобрил снятие ограничений на работу соцсети X в стране.

Напомним, что в конце августа ди Мораис постановил приостановить в Бразилии работу соцсети после того, как ее владелец Илон Маск отказался назначить нового законного представителя платформы в стране. Впоследствии это решение единогласно поддержала коллегия Федерального Верховного суда.

По данным AP, компания Маска выполнила все требования ди Мораиса, что побудило судью снять запрет на работу X в Бразилии. Требования включали, в частности, блокировку определенных аккаунтов, уплату штрафов и назначение нового законного представителя X в стране.