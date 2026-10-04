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    В Джебраиле свыше 1 тыс. человек охвачены мерами по трудоустройству

    Социальная защита
    • 04 октября, 2026
    • 12:11
    В Джебраиле свыше 1 тыс. человек охвачены мерами по трудоустройству

    В освобожденном от оккупации Джебраильском районе более 1 тыс. бывших вынужденных переселенцев охвачены мерами по трудоустройству.

    Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

    Согласно информации, Государственное агентство занятости обеспечило занятость 910 человек, в том числе около 50 человек в рамках программы самозанятости создали малые хозяйства.

    Кроме того, 112 человек прошли курсы профессиональной подготовки и были обеспечены работой.

    "Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает проводить мероприятия по обеспечению занятости жителей, вернувшихся в Джебраильский район", - добавили в ведомстве.

    Программа самозанятости Великое возвращение Занятость населения Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственное агентство занятости Джебраил
    Cəbrayılda 1020-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub
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