В Джебраиле свыше 1 тыс. человек охвачены мерами по трудоустройству
Социальная защита
- 04 октября, 2026
- 12:11
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В освобожденном от оккупации Джебраильском районе более 1 тыс. бывших вынужденных переселенцев охвачены мерами по трудоустройству.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно информации, Государственное агентство занятости обеспечило занятость 910 человек, в том числе около 50 человек в рамках программы самозанятости создали малые хозяйства.
Кроме того, 112 человек прошли курсы профессиональной подготовки и были обеспечены работой.
"Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает проводить мероприятия по обеспечению занятости жителей, вернувшихся в Джебраильский район", - добавили в ведомстве.
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