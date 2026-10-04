В Джебраиле свыше 1 тыс. человек охвачены мерами по трудоустройству

В освобожденном от оккупации Джебраильском районе более 1 тыс. бывших вынужденных переселенцев охвачены мерами по трудоустройству.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, Государственное агентство занятости обеспечило занятость 910 человек, в том числе около 50 человек в рамках программы самозанятости создали малые хозяйства.

Кроме того, 112 человек прошли курсы профессиональной подготовки и были обеспечены работой.

"Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает проводить мероприятия по обеспечению занятости жителей, вернувшихся в Джебраильский район", - добавили в ведомстве.