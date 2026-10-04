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    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 12:06
    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестного снаряда.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

    "Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда, вызвавшего повреждения в машинном отделении", - говорится в сообщении.

    Согласно полученной информации, экипаж находится в безопасности, и на данный момент информации об экологическом ущербе не поступало.

    По факту ведется расследование.

    Судам, проходящим через Ормузский пролив, рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    UKMTO Hörmüz boğazında tankerə hücum barədə məlumat yayıb
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