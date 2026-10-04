UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 12:06
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В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестного снаряда.
Как передает Report, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.
"Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда, вызвавшего повреждения в машинном отделении", - говорится в сообщении.
Согласно полученной информации, экипаж находится в безопасности, и на данный момент информации об экологическом ущербе не поступало.
По факту ведется расследование.
Судам, проходящим через Ормузский пролив, рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.
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