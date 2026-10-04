UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе

В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестного снаряда.

Как передает Report, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

"Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда, вызвавшего повреждения в машинном отделении", - говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, экипаж находится в безопасности, и на данный момент информации об экологическом ущербе не поступало.

По факту ведется расследование.

Судам, проходящим через Ормузский пролив, рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.