На горе Кюкю в Нахчыване выпал снег
Экология
- 04 октября, 2026
- 12:23
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На горе Кюкю в Шахбузском районе Нахчыванской АР выпал снег.
Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Вершина Кюкю расположена в 8 километрах к северо-западу от села Кюкю, абсолютная высота составляет 3 120 метров.
Ранее Центр гидрометеорологии Минэкологии прогнозировал, что с 1 по 5 октября на территории республики пройдут осадки, местами будут наблюдаться интенсивные дожди с грозами, в высокогорье - снег.
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