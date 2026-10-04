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    На горе Кюкю в Нахчыване выпал снег

    Экология
    • 04 октября, 2026
    • 12:23
    На горе Кюкю в Нахчыване выпал снег

    На горе Кюкю в Шахбузском районе Нахчыванской АР выпал снег.

    Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

    Вершина Кюкю расположена в 8 километрах к северо-западу от села Кюкю, абсолютная высота составляет 3 120 метров.

    Ранее Центр гидрометеорологии Минэкологии прогнозировал, что с 1 по 5 октября на территории республики пройдут осадки, местами будут наблюдаться интенсивные дожди с грозами, в высокогорье - снег.

    Нахчыванская Автономная Республика
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    Kükü dağına qar yağıb
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