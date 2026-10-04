СБ Пакистана ликвидировали восемь террористов в Хайбер-Пахтунхве
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 12:52
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Силы безопасности (СБ) Пакистана в ходе разведывательной операции уничтожили восемь террористов из движения "Фитна аль-Хаваридж" в Дера-Исмаил-Хане в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Report, об этом сообщило государственное радио Пакистана со ссылкой на источники в службе безопасности.
Отмечается, что рейд был проведен в рамках операции по искоренению экстремизма и терроризма в стране "Азм-и-Истехкам" после получения информации о присутствии террористов в этом районе.
По данным СБ, среди восьми убитых были три ключевых командира "Фитна аль-Хаваридж". У террористов были изъяты иностранная валюта, а также большое количество оружия и боеприпасов.
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