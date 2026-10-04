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    СБ Пакистана ликвидировали восемь террористов в Хайбер-Пахтунхве

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 12:52
    СБ Пакистана ликвидировали восемь террористов в Хайбер-Пахтунхве

    Силы безопасности (СБ) Пакистана в ходе разведывательной операции уничтожили восемь террористов из движения "Фитна аль-Хаваридж" в Дера-Исмаил-Хане в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное радио Пакистана со ссылкой на источники в службе безопасности.

    Отмечается, что рейд был проведен в рамках операции по искоренению экстремизма и терроризма в стране "Азм-и-Истехкам" после получения информации о присутствии террористов в этом районе.

    По данным СБ, среди восьми убитых были три ключевых командира "Фитна аль-Хаваридж". У террористов были изъяты иностранная валюта, а также большое количество оружия и боеприпасов.

    Пакистан Ликвидация боевиков Борьба с терроризмом
    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri 8 terrorçunu zərərsizləşdirib
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