СБ Пакистана ликвидировали восемь террористов в Хайбер-Пахтунхве

Силы безопасности (СБ) Пакистана в ходе разведывательной операции уничтожили восемь террористов из движения "Фитна аль-Хаваридж" в Дера-Исмаил-Хане в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщило государственное радио Пакистана со ссылкой на источники в службе безопасности.

Отмечается, что рейд был проведен в рамках операции по искоренению экстремизма и терроризма в стране "Азм-и-Истехкам" после получения информации о присутствии террористов в этом районе.

По данным СБ, среди восьми убитых были три ключевых командира "Фитна аль-Хаваридж". У террористов были изъяты иностранная валюта, а также большое количество оружия и боеприпасов.