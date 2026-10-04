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    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri 8 terrorçunu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 13:21
    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri 8 terrorçunu zərərsizləşdirib

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Xayber-Paxtunxva əyalətinin Dera-İsmayıl-Xan şəhərində keçirdiyi kəşfiyyat əməliyyatı zamanı "Fitnə əl-Xəvaric" hərəkatının 8 üzvünü zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın dövlət radiosu təhlükəsizlik xidmətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əməliyyat ölkədə ekstremizm və terrorizmin kökünü kəsməyə yönəlmiş "Əzm-i İstehkam" əməliyyatı çərçivəsində, ərazidə terrorçuların olması barədə məlumat əldə edildikdən sonra keçirilib.

    Təhlükəsizlik qüvvələrinin məlumatına görə, öldürülən 8 terrorçu arasında "Fitnə əl-Xəvaric"in 3 əsas komandiri də olub.

    Əməliyyat zamanı terrorçulardan xarici valyuta, həmçinin külli miqdarda silah və sursat götürülüb.

    Terrorizm Pakistan
    СБ Пакистана ликвидировали восемь террористов в Хайбер-Пахтунхве
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