В Баку завершился первый день саммита INMerge

В Баку завершился первый день Инновационного саммита INMerge, организованного ООО PAŞA Holding.

Как сообщает Report, в рамках саммита, который завершится завтра, сегодня обсуждались вопросы инноваций, инвестиций и сотрудничества.

INMerge объединил политиков, корпорации, инвесторов, стартапы и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Саммит собрал более 5 000 участников, 150 спикеров, 100 стартапов и более 80 венчурных фондов, создав возможности для сотрудничества и развития.

Программа этого года охватывает 8 основных направлений, включая финтех и ответственный банкинг, данные и искусственный интеллект, "Индустрия 4.0", телеком, маркетинг, электронную коммерцию и инвестиции.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, а также генеральный директор PAŞA Holding Джалал Гасымов.

Начиная с начала 2025 года и до проведения основного саммита, INMerge уже расширился в регионе, выстроив крепкие трансграничные связи благодаря мероприятиям, проведенным в Грузии, Турции, Казахстане и Узбекистане.