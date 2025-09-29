В Баку завершился первый день саммита INMerge

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 29 сентября, 2025
    В Баку завершился первый день Инновационного саммита INMerge, организованного ООО PAŞA Holding.

    Как сообщает Report, в рамках саммита, который завершится завтра, сегодня обсуждались вопросы инноваций, инвестиций и сотрудничества.

    INMerge объединил политиков, корпорации, инвесторов, стартапы и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Саммит собрал более 5 000 участников, 150 спикеров, 100 стартапов и более 80 венчурных фондов, создав возможности для сотрудничества и развития.

    Программа этого года охватывает 8 основных направлений, включая финтех и ответственный банкинг, данные и искусственный интеллект, "Индустрия 4.0", телеком, маркетинг, электронную коммерцию и инвестиции.

    В церемонии открытия мероприятия приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, а также генеральный директор PAŞA Holding Джалал Гасымов.

    Начиная с начала 2025 года и до проведения основного саммита, INMerge уже расширился в регионе, выстроив крепкие трансграничные связи благодаря мероприятиям, проведенным в Грузии, Турции, Казахстане и Узбекистане.

