İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "INMerge" İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıb

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:44
    INMerge İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıb

    Bakıda "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, sabah başa çatacaq sammit çərçivəsində innovasiya, investisiya və əməkdaşlıq sahələrinə toxunulub.

    "INMerge" Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistandan siyasətçiləri, korporasiyaları, investorları, startapları və ekosistem oyunçularını bir araya gətirib. Sammit 5 000-dən çox iştirakçını, 150 spikeri, 100 startapı və 80-dən çox vençur fondunu bir araya toplayaraq əməkdaşlıq və inkişaf üçün güclü imkanlar yaradıb.

    Bu ilki proqram fintex və məsuliyyətli bankçılıqdan tutmuş data və süni intellekt, "Sənaye 4.0", telekom, marketinq, e-ticarət və investisiya sahələrini əhatə edən səkkiz əsas istiqaməti əhatə edir. Bu gün ərzində "Pixar" şirkətindən Ed Katmul, "OpenAI" şirkətinin bazara çıxış üzrə keçmiş rəhbəri Zak Kass və Harvard Universitetinin professoru Tarun Xanna kimi tanınmış qlobal fikir liderləri biznes və texnologiyanın gələcəyini formalaşdıran fikirlərini bölüşüblər.

    Açılış mərasimində dövlət rəsmilərindən iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, eləcə də "PAŞA Holdinq"in baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov iştirak ediblər.

    C.Qasımov isə "INMerge" Sammitini "Mərkəzi Avrasiya regionunun aparıcı innovasiya forumu" adlandıraraq, tədbirin regional əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulayıb. O qeyd edib ki, son beş ildə "INMerge" kiçik bir korporativ tədbirdən bölgənin müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssisləri bir araya gətirən böyük tədbirə çevrilib, sammit iştirakçılara ilham verməklə yanaşı, təhsil-bilik mübadiləsi baxımından əhəmiyyətlidir: "Dünya heç vaxt indiki qədər sürətlə dəyişməyib. Belə bir mühitdə öyrənməyə açıq olmaq, maraqlı qalmaq, "öyrənilmişləri unudub yenidən öyrənmək" bacarığı həyati əhəmiyyət daşıyır. Təşkilatlar və fərdlər resurs və ya ideya çatışmazlığından deyil, öyrənməyi dayandırdıqları zaman geri qalırlar," – deyə o qeyd edib.

    2025-ci ilin əvvəlindən etibarən əsas sammitin keçirilməsinə qədər "INMerge" artıq Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistanda keçirilən tədbirləri ilə regionda genişlənərək güclü sərhədlərarası əlaqələr qurub.

    INMerge2025 PAŞA Holdinq Mikayıl Cabbarov Rəşad Nəbiyev Qazaxıstan
    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    Son xəbərlər

    19:12

    Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"

    Fərdi
    19:10

    Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:01

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir

    Elm və təhsil
    18:56

    Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyik

    Elm və təhsil
    18:53

    Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    18:48

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyi

    İnfrastruktur
    18:48

    Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmir

    Elm və təhsil
    18:43

    Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    18:41
    Video

    Azərbaycanın daha bir samboçusu medal qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti