В Баку впервые прошел StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ

4-5 ноября 2025 года в Баку состоялся 7-й "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ", организованный в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (АИЦР) и организацией "StrategEast".

Форум, впервые проводимый в Азербайджане, собрал около 200 экспертов и технологических лидеров из США, Европейского Союза, стран Персидского залива, Центральной Азии и Кавказского региона.

Мероприятие было посвящено теме "Мир, меняющийся с искусственным интеллектом". В рамках форума заслушаны экспертные выступления и проведены панельные дискуссии о влиянии искусственного интеллекта на глобальную экономику, особенно на экономику стран Центральной Евразии, о создаваемых возможностях и вызовах, а также об этических нормах и ответственном использовании искусственного интеллекта.

В рамках форума гендиректор по коммерции АИЦР Салар Имамалиев выступил с приветственной речью, отметив, что в текущем году с принятием Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана сформировалось концептуальное видение: "Технология искусственного интеллекта создает новые возможности и вызовы. Утвержденная на государственном уровне стратегия нацелена на модернизацию государственного управления, используя силу этой технологии, повышение конкурентоспособности национальной экономики, включая развитие человеческого капитала, стартап-экосистемы и в целом инновационной бизнес-среды".

Руководитель организации "StrategEast" Анатолий Моткин в своем выступлении подчеркнул особую роль Азербайджана в цифровой экосистеме Центральной Евразии: "Успешная цифровая политика Азербайджана, а также эффективные региональные партнерства доказывают, что эта страна становится ведущим узлом экосистемы Центральной Евразии. Проведение этого форума в Баку также создает основу для укрепления партнерских отношений".

Во второй день форума руководитель департамента управления данными АИЦР Кямран Агаев выступил на панельной дискуссии, посвященной теме "Инклюзивная цифровизация в Центральной Евразии: роль крупных технологических компаний в цифровом суверенитете государств".

В мероприятии приняли участие представители ведущих технологических компаний мира, таких как "Google", "EPAM", "Xsolla", "Coursera" и "Sigma Software", а также эксперты Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, в рамках мероприятия была организована специальная сессия "Startups Meet Investors", предусматривающая встречи между стартапами и венчурными и корпоративными инвесторами.

Отметим, что "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ" в предыдущие годы проводился в Киеве, Тбилиси, Бишкеке, Самарканде, Алматы и Кишиневе. По итогам форума экспертные рекомендации, включающие механизмы принятия решений и политики в соответствующем технологическом направлении, распространяются среди государственных и частных организаций, а также инвесторов.