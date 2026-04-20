    • 20 апреля, 2026
    • 10:44
    В Баку стартовали масштабные международные тренинги по кибербезопасности

    С сегодняшнего дня и до 24 апреля в Баку пройдут специализированные тренинги с участием представителей государственных учреждений, субъектов критической инфраструктуры, организаций кибербезопасности и частных финансовых организаций.

    Как сообщает Report, тренинги организованы Академией электронного управления (e-Governance Academy - eGA) Эстонии и Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).

    Программа тренингов сочетает в себе стратегические и технические аспекты киберустойчивости и направлена ​​на повышение знаний и практических навыков участников. В ходе семинара, посвященного управлению рисками кибербезопасности в финансовом секторе, будет представлено влияние киберрисков на финансовую стабильность и передовые подходы, применяемые Европейским союзом в данной сфере.

    На открытии программы тренингов выступили исполнительный директор AKTA Рауф Джабаров и руководитель проектов eGA Эльза Неэме.

    Тренинги финансируются Европейским союзом в рамках инициативы "Повышение киберустойчивости в странах Восточного партнерства 2.0".

    Киберпреступность (кибермошенничество) Международные учения Финансовый сектор Академия электронного управления Ассоциация организаций кибербезопасности
    Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıb
    Baku hosting large-scale int'l cybersecurity trainings

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей