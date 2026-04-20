В Баку стартовали масштабные международные тренинги по кибербезопасности
- 20 апреля, 2026
- 10:44
С сегодняшнего дня и до 24 апреля в Баку пройдут специализированные тренинги с участием представителей государственных учреждений, субъектов критической инфраструктуры, организаций кибербезопасности и частных финансовых организаций.
Как сообщает Report, тренинги организованы Академией электронного управления (e-Governance Academy - eGA) Эстонии и Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).
Программа тренингов сочетает в себе стратегические и технические аспекты киберустойчивости и направлена на повышение знаний и практических навыков участников. В ходе семинара, посвященного управлению рисками кибербезопасности в финансовом секторе, будет представлено влияние киберрисков на финансовую стабильность и передовые подходы, применяемые Европейским союзом в данной сфере.
На открытии программы тренингов выступили исполнительный директор AKTA Рауф Джабаров и руководитель проектов eGA Эльза Неэме.
Тренинги финансируются Европейским союзом в рамках инициативы "Повышение киберустойчивости в странах Восточного партнерства 2.0".