Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    В Баку стартовал фестиваль кибербезопасности

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 09:18
    В Баку стартовал фестиваль кибербезопасности

    Сегодня в Бакинском Конгресс-центре стартовал фестиваль кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC2025).

    Как сообщает Report, фестиваль организован совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности.

    Мероприятие завершится завтра.

    CIDC2025 сочетает в себе формат выставки, конференции и профессионального конкурса, создавая площадку для обмена практическими знаниями и стратегическими подходами в области защиты критической инфраструктуры.

    В этом году в фестивале принимают участие 2 245 посетителей, 934 участника тренингов, 51 команда и 56 организаций-партнеров.

    фестиваль кибербезопасность Баку
    Bakıda kibertəhlükəsizlik festivalı başlayıb
    Cybersecurity festival kicks off in Baku

    Последние новости

    09:55

    Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработки

    ИКТ
    09:50

    В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    09:48

    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

    В регионе
    09:44

    В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц

    Внутренняя политика
    09:44

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

    Внутренняя политика
    09:32

    В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

    В регионе
    09:21

    В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:18

    В Баку стартовал фестиваль кибербезопасности

    ИКТ
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей