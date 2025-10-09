В Баку стартовал фестиваль кибербезопасности

Сегодня в Бакинском Конгресс-центре стартовал фестиваль кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC2025).

Как сообщает Report, фестиваль организован совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности.

Мероприятие завершится завтра.

CIDC2025 сочетает в себе формат выставки, конференции и профессионального конкурса, создавая площадку для обмена практическими знаниями и стратегическими подходами в области защиты критической инфраструктуры.

В этом году в фестивале принимают участие 2 245 посетителей, 934 участника тренингов, 51 команда и 56 организаций-партнеров.