В Баку состоялся Глобальный день молодежи

В Баку в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) состоялся "Глобальный день молодежи Международного союза электросвязи 2025" (ITU Global Youth Celebration 2025).

Как сообщает Report, целью мероприятия было вовлечение креативной молодежи в формирование цифрового будущего, а также их встреча с государственными деятелями и лидерами данной отрасли.

На церемонии открытия мероприятия выступили замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов и директор Бюро развития электросвязи ITU Космас Лакисон Завазава.

Они подчеркнули важность активного участия молодежи в развитии отрасли ИКТ, а также роли космической промышленности и технологий в развитии глобальных целей развития.

Затем была проведена сессия "Межпоколенческий диалог", на которой представители шести региональных офисов ITU и Азербайджана провели обмен мнениями.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии, семинары и диалоги в Национальной академии авиации, Инновационном центре STEAM и Космической академии Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Национальной академии авиации была проведена интерактивная сессия, посвященная созданию равных возможностей для молодых профессионалов в сфере ИКТ. Была организована техническая экскурсия по симуляторам, аэрокосмическим лабораториям и центру авиационных технологий.

В Инновационном центре STEAM прошла интерактивная панельная дискуссия с астронавтами Альпером Гезеравджи (первый астронавт Турции), Тувой Джихангиром Атасевером (второй астронавт Турции), Думитру-Дорином Прунариу (первый астронавт Румынии). Панельная дискуссия была посвящена роли телекоммуникаций в космических исследованиях.

В Космической академии для студентов вузов был проведен семинар "Установление телекоммуникационных связей с Международной космической станцией". На семинаре студенты научились собирать свои орбитальные антенны и устанавливать реальную связь с МКС.

Первый день мероприятия завершился культурной и межпоколенческой нетворкинг-встречей в отеле Hilton. Эта встреча объединила участников WTDC-25, молодых профессионалов и известных представителей общественности, создав условия для развития сотрудничества и диалога.