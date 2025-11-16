Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Баку состоялся Глобальный день молодежи

    ИКТ
    • 16 ноября, 2025
    • 17:43
    В Баку состоялся Глобальный день молодежи

    В Баку в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) состоялся "Глобальный день молодежи Международного союза электросвязи 2025" (ITU Global Youth Celebration 2025).

    Как сообщает Report, целью мероприятия было вовлечение креативной молодежи в формирование цифрового будущего, а также их встреча с государственными деятелями и лидерами данной отрасли.

    На церемонии открытия мероприятия выступили замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов и директор Бюро развития электросвязи ITU Космас Лакисон Завазава.

    Они подчеркнули важность активного участия молодежи в развитии отрасли ИКТ, а также роли космической промышленности и технологий в развитии глобальных целей развития.

    Затем была проведена сессия "Межпоколенческий диалог", на которой представители шести региональных офисов ITU и Азербайджана провели обмен мнениями.

    В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии, семинары и диалоги в Национальной академии авиации, Инновационном центре STEAM и Космической академии Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

    В Национальной академии авиации была проведена интерактивная сессия, посвященная созданию равных возможностей для молодых профессионалов в сфере ИКТ. Была организована техническая экскурсия по симуляторам, аэрокосмическим лабораториям и центру авиационных технологий.

    В Инновационном центре STEAM прошла интерактивная панельная дискуссия с астронавтами Альпером Гезеравджи (первый астронавт Турции), Тувой Джихангиром Атасевером (второй астронавт Турции), Думитру-Дорином Прунариу (первый астронавт Румынии). Панельная дискуссия была посвящена роли телекоммуникаций в космических исследованиях.

    В Космической академии для студентов вузов был проведен семинар "Установление телекоммуникационных связей с Международной космической станцией". На семинаре студенты научились собирать свои орбитальные антенны и устанавливать реальную связь с МКС.

    Первый день мероприятия завершился культурной и межпоколенческой нетворкинг-встречей в отеле Hilton. Эта встреча объединила участников WTDC-25, молодых профессионалов и известных представителей общественности, создав условия для развития сотрудничества и диалога.

    WTDC-25 Баку Глобальный день молодежи GYC-25
    Фото
    Bakıda Qlobal Gənclər Sammiti keçirilib
    Фото
    Global Youth Celebration held in Baku

    Последние новости

    18:00

    ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Баку состоялся Глобальный день молодежи

    ИКТ
    17:39
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    17:25

    В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищей

    Происшествия
    17:18

    В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека

    В регионе
    17:16

    Подорвавшемуся на мине в Агдере жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:09

    Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

    Другие страны
    17:08
    Фото

    В рамках конкурса "Восхождение" организован очередной интеллектуальный турнир

    Внутренняя политика
    16:57

    Британия ужесточает условия пребывания для мигрантов

    Другие страны
    Лента новостей