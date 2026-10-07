В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026
ИКТ
- 07 октября, 2026
- 10:00
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В рамках Генеральной ассамблеи и деловом форуме PostEurop 2026 в Баку состоялась специальная церемония гашения почтовой марки.
Как сообщает Report, марка посвящена Генеральной ассамблее PostEurop 2026 года.
Марку погасили председатель PostEurop Елена Фернандес-Родригес, генеральный секретарь Ботонд Себени и председатель правления ООО "Азерпочт" Манаф Бабаев.
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