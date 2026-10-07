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    В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026

    ИКТ
    • 07 октября, 2026
    • 10:00
    В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026

    В рамках Генеральной ассамблеи и деловом форуме PostEurop 2026 в Баку состоялась специальная церемония гашения почтовой марки.

    Как сообщает Report, марка посвящена Генеральной ассамблее PostEurop 2026 года.

    Марку погасили председатель PostEurop Елена Фернандес-Родригес, генеральный секретарь Ботонд Себени и председатель правления ООО "Азерпочт" Манаф Бабаев.

    В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026
    В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026
    В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026

    Елена Фернандес-Родригес Ботонд Себени Манаф Бабаев PostEurop
    Фото
    Bakıda "PostEurop 2026" Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib
    Фото
    Special stamp cancellation ceremony held in Baku during PostEurop 2026
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    44 - Tezliklə

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